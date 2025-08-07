BIST 10.975
DOLAR 40,65
EURO 47,62
ALTIN 4.414,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da tur minibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur minibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Demre ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan tur minibüsündeki 17 kişi yaralandı.

Abone ol

Özgür Taştekin idaresindeki 07 BMZ 721 plakalı tur minibüsü, Finike-Demre kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Finike ve Demre ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin yat turuna katılmak amacıyla Demre Çayağzı Limanı'na gittiği öğrenildi.

Antalya'da tur minibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var - Resim: 0

Antalya'da tur minibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Filistinlilere ait 200 milyon saatlik ses kaydını Microsoft sunucularında sakladı
İsrail, Filistinlilere ait 200 milyon saatlik ses kaydını Microsoft sunucularında sakladı
Temmuz ayında ikinci el araç fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Temmuz ayında ikinci el araç fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Hüda-Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diploması da sahte çıktı attığı mesaja bakın
Hüda-Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diploması da sahte çıktı attığı mesaja bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı
Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Dikkat çeken yorum
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Dikkat çeken yorum
Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı
'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı