Antalya'da tur minibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Demre ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan tur minibüsündeki 17 kişi yaralandı.

Özgür Taştekin idaresindeki 07 BMZ 721 plakalı tur minibüsü, Finike-Demre kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Finike ve Demre ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin yat turuna katılmak amacıyla Demre Çayağzı Limanı'na gittiği öğrenildi.