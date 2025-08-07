Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti

Türk spor basının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören Ümit Aktan 76 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.

Aktan'ın vefatıyla ilgili Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı.

1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

Bakan Bak'tan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, mesajında "Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ümit Aktan kimdir?

Ümit Aktan, 21 Ocak 1949 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmuş, Türk spor spikeri, spor yorumcusu, gazeteci ve TV sunucusudur.

Galatasaray altyapısında futbol oynadı, ancak talihsiz bir sakatlık sonucu futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı. 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başladı ve uzun yıllar spor yayıncılığı yaptı.

TGRT kuruluşunda ve çeşitli diğer kanallarda spor programları sundu, ayrıca spor yazıları kaleme aldı. Ümit Aktan, aynı zamanda birkaç kitap da yazmıştır.