Özgür Özel’in makam aracı Aziz İhsan Aktaş'a ait dendi ortalık karıştı

TYT Türk TV’de yayınlanan “Siyaset Masası” programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracının, İBB operasyonlarında suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ait olduğu iddia edildi. CHP kanadından iddiaya yalanlama gelirken, aracın geri verilmesi akıllarda kuşku bıraktı.

TYT Türk TV’de yayınlanan 'Siyaset Masası' programında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracının Aziz İhsan Aktaş’a ait olduğu öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu.

TYT TÜRK TV'de yayınlanan 'Siyaset Masası' programı moderatörü Nuray Başaran’ın iddiasına göre ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı araç Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait çıktı.

Deniz Yücel'den yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kullandığı makam araçları Genel Merkezimize kayıtlıdır, plakaları Emniyet Müdürlüğünden resmi tahsisli plakalardır. Genel Başkanımızın iddia edildiği gibi bir makam aracı bulunmamaktadır. Genel Başkanımızın, İBB soruşturmasında, savcı-avukat çetesini deşifre ettiği gün böyle bir iftiranın ortaya atılması, suçluluğun telaşından başka bir şey değildir. Partimiz hakkında aylardır iftiralar atan, her iddiasının yalan olduğu ortaya çıkan, kendine gazeteci diyen ve bu gerçek dışı iddiayı gündeme getiren tetikçi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

"Neden iade ettiniz?"

Eski MHP milletvekili ve TYT Türk'ün sahibi Arzu Erdem ise Özel’e yönelik dikkat çeken sorular yöneltti. Erdem, “Bu araç kimin, size hangi vesileyle geldi? Araç kime ait olduğunu bilmiyor muydunuz? Eğer utanacak bir şey yoksa neden bu aracı Aktaş’ın evine iade ettiniz? Türk milletinin doğru şekilde bilgilendirilmesi için bu soruların cevabı verilmeli.” dedi. Erdem ayrıca, Özgür Özel’in isterse canlı yayına telefonla bağlanabileceğini ya da stüdyoya konuk olarak tüm sorulara yanıt verebileceğini söyledi.

İşte Arzu Erdem'in o sözleri:

