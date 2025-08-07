EGM'den vatandaşlara kritik uyarı: Sakın tuzağa düşmeyin

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. EGM'den yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak kişisel verileri isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Son dönemde resmi kurum ve yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı kritik bir uyarı geldi.

EGM'den vatandaşlara kritik uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde bazı şahısların, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın adını kullanarak ve kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, vatandaşlardan kişisel verilerini talep ettiğine yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sakın itibar etmeyin