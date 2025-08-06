Fenerbahçe Hollanda'da uzatmalarda yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaştı.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-1 kazandı. Maçta ev sahibi takımın gollerini 19. dakikada Quinten Timber ve 90+1. dakikada Hadj Moussa attı. Mücadelede Sarı-lacivertli ekibin tek golünü 86. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 41. dakikada En Nesri ile bulduğu bir gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe tur için ümitlerini rövanş maçına taşıdı. Feyenoord ise seyircisinin önünde avantaj elde etti.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü sahasında saat 20.00'de Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak.

Feyenoord - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

90'GOL! Feyenoord, Fenerbahçe karşısında 90+1. dakikada Hadj Moussa'nın golüyle öne geçti.

85'GOL! Fenerbahçe, Amrabat'ın golüyle maçta beraberliği yakaladı.

72'Sağ kanattan gelen Feyenoord atağında top taca çıktı. Fenerbahçe taç atışıyla oyuna başladı.

68'Lotomba ceza sahasına çalımlarla yaklaşmaya çalışırken yerde kalınca karar Feyenoord lehine faul oldu.

64'En Nesyri, sağ kanattan ceza sahasına ortasını göndermek istedi. Rakip defans topu kafayla uzaklaştırdı.

61'Leo Sauer'in uzaklardan vurduğu şutta top auta gitti.

59'Feyenoord ikinci yarıda oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.

52'Oğuz Aydın güzel bir bireysel koşu yapıyor, ancak rakip oyuncu onu engelliyor ve şans yakalayamıyor. Top sahanın dışına çıkıyor ve Feyenoord şimdi kale vuruşunu kullanacak.

49'Oğuz Aydın topu Archie Brown ile buluşturmaya çalışıyor, ancak kendisini marke eden oyuncudan topu kurtaramıyor. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı 1-0 Feyenoord üstünlüğü ile tamamlandı.

45'Maçta ilk yarının sonuna 2 dakikalık uzatma işareti geldi.

41'GOL İPTAL! Fenerbahçe, En Nesyri ile golü buldu fakat ofsayt nedeniyle bu gol geçerli sayılmadı. Szymanski, topu uzak direğe gönderdi. İrfan Can Kahveci, kafayla topu kaleye yolladı. Kale çizgisinde En Nesyri, topu ağlarla buluşturdu ancak İrfan Can'ın ilk pozisyonda ofsaytta olduğu belirlendi.

30'Sağ kanatta topu alan Hadj Moussa, ceza sahasına kat etti ve çaprazdan sol ayağıyla plase vuruşu denedi. Top auta çıktı.

27'Leo Sauer'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Szymanski topu uzaklaştırdı.

19'GOL: Feyenoord, Timber'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe savunması ceza sahasına gelen topu uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak Timber'ın önünde kaldı. Hollandalı merkez orta saha, Fred'den sıyrıldıktan sonra düzgün vuruşla kaleci İrfan Can'ı mağlup etti.

13'Feyenoord'lu oyuncular yine penaltı bekliyor. Ceza sahasına uzun gönderilen topu Skriniar kafayla karşılamak isterken meşin yuvarlak Oosterwolde'den sekti ve ceza sahasına düştü. Hakem yine oyunu devam ettirdi.

9'Sağ kanattan gelen Feyenoord'da Hwang, topu aldı ve hemen arka direğe orta denedi. Yukardan kavis alan meşin yuvarlak kimseye çarpmadan dışarı gitti.

6'Fenerbahçe, sağ kanattan Oğuz ile geldi. İçeri çevrilen topta Szymanski'nin vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

4'Feyenoord gole yaklaştı. Sağ kanattan içeri yerden çevrilen topa Steijn hamle yaptı. Savunma dikkatli. Feyenoord'da bu pozisyonda Steijn yerde kaldı ve oyuncular kısa süreli hakeme penaltı itirazlarında da bulundu ancak oyun devam ediyor.

1'Hollanda'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Fenerbahçe.

Feyenoord - Fenerbahçe ilk 11'ler

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri