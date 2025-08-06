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Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı

Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

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Güroymak-Muş kara yolunun Mehmetçik Parkı civarında maden yüklü tır,  seyir halindeyken freni boşaldı.

Yaklaşık 1 kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, ışıklarda bekleyen ve yol kenarında park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi.

Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobillerde hasar oluştu

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, gaz kaçağı olduğu tespit edilen bazı araçlara müdahale edildi.

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