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MEB iller arası mazeret atamalarını tamamladı

MEB iller arası mazeret atamalarını tamamladı

Millî Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık ve diğer mazeretlere bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.  

18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. 
 
Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. 
 
Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

"Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Bakan Tekin paylaşımında ailenin insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekân olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı. 

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