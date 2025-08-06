BIST 10.908
DOLAR 40,66
EURO 47,34
ALTIN 4.412,62
HABER /  DÜNYA

Eski İsrailli yetkili, Gazze'yi işgal kararını değerlendirdi

Eski İsrailli yetkili, Gazze'yi işgal kararını değerlendirdi

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'ni işgal etme kararının" Tel Aviv yönetiminde uzun süreli "derin bir karışıklık durumuna" neden olacağı ve esirlerin canlı kurtarılma şansını ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada Hulata, "Gazze'nin tamamının işgal edilmesi" kararının Tel Aviv yönetimini uzun süreli derin bir karışıklığa iteceğini söyledi.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, "(Gazze'nin işgal edilmesi) Bu plan, rehinelerin sağ olarak geri getirilmesi şansını ortadan kaldıracaktır ve Hamas'ı bitirme hedefimize ulaşabileceğimizden de emin değilim." dedi.

Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeler dahil, "Gazze Şeridi'nin tamamını yeniden işgal etme" yönünde adımlar atması İsrail'de anlaşmazlıklara yol açtı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Başbakan Netanyahu arasında Gazze Şeridi'ne saldırılar ve bölgenin tamamının işgal edilmesi planlarının ele alındığı toplantı esnasında sert tartışma yaşandığı açıklanmıştı.

Zamir, Gazze'de birkaç eksen içeren Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamayı amaçlayan bir kuşatma planı öneriyor ve Netanyahu'nun işgal planının "stratejik bir tuzak" olduğuna dikkati çekerek, bunun hem esirlerin hayatını tehlikeye atacağını hem de İsrail ordusunu yıllarca yoracağını belirtiyor.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.

Gazze'de yakınları esir tutulan İsrailler de sık sık gösteriler düzenliyor ve Netanyahu hükümetine Hamas ile esir takası anlaşmasına varılması çağrısında bulunuyor.

Gazze'de 20'si sağ olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Dominik Livakovic'e sürpriz talip
Dominik Livakovic'e sürpriz talip
DEM Parti’den sahte diploma soruşturması için Meclis’e önerge
DEM Parti’den sahte diploma soruşturması için Meclis’e önerge
Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
Şırnak'ta pikniğe giden ailenin dünyası yıkıldı
Şırnak'ta pikniğe giden ailenin dünyası yıkıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı
Günlerdir beklenen sağanak Edirne'de serinletti
Günlerdir beklenen sağanak Edirne'de serinletti
İş insanı Yalçınkaya İBB soruşturmasında itirafçı oldu: Paralar özel jetle adrese teslim edildi
İş insanı Yalçınkaya İBB soruşturmasında itirafçı oldu: Paralar özel jetle adrese teslim edildi
İzmirliler su kesintisine karşı depo ve kovalarla tedbir aldı
İzmirliler su kesintisine karşı depo ve kovalarla tedbir aldı
Halıcı psikolog Volkan Uçak'la ilgili bir skandal daha! Herkesten 200 lira istemiş
Halıcı psikolog Volkan Uçak'la ilgili bir skandal daha! Herkesten 200 lira istemiş
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi