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Şırnak'ta pikniğe giden ailenin dünyası yıkıldı

Şırnak'ta pikniğe giden ailenin dünyası yıkıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesiyle piknik yapan çocuk, Hezil Çayı'nda ölü bulundu.

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Çalışkan beldesindeki Hezil Çayı kenarında ailesiyle piknik yapan 8 yaşındaki Ayşegül Korkut, bir süre sonra gözden kayboldu.

Aile fertleri, aramaya başladığı Korkut'u bir süre sonra suyun içinde hareketsiz halde buldu.

Korkut'u sudan çıkaran ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkut'un cenazesi, otopsi için Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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