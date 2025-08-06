Halıcı psikolog Volkan Uçak'la ilgili bir skandal daha! Herkesten 200 lira istemiş

Sahte diploma skandalının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce halı yıkamacılığı yapan ve sonra sahte diplomayla psikolog olan Volkan Uçak pandemi döneminde de halı yıkamacılarını kandırmış. O dönem kendinden 200 TL istenildiğini belirten bir esnaf Uçak'ın sokağa çıkma yasağından muaf olmak için valilik onaylı belge vaadettiğini ancak herhangi bir belge alamadıklarını belirtti. İşte detaylar...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte diploma' soruşturmasında tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilen sahte psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın, sokağa çıkma yasaklarının olduğu koronavirüs pandemisi döneminde, kendisini Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olarak tanıtarak Valilik onaylı izin belgesi vermek için halı yıkamacılardan para topladığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mayıs’ta, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarının taklit edilip kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla sahte üniversite mezuniyet belgesi ile sürücü belgesi düzenlendiği gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Çok sayıda ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sahte psikoloji lisans diploması edinen Abdullah Volkan Uçak'ın da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Sosyal medyada kendisini psikolog olarak tanıtıp danışan kabul eden Abdullah Volkan Uçak, 40 gün sonra tahliye edildi.

Kensini 'Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı' olarak tanıttı

Uçak'ın geçmişte Adana'da halı yıkama firması işlettiği ve çevresine kendisini 'Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı' olarak tanıttığı öne sürüldü. Volkan Uçak ile koronavirüs pandemisi döneminde tanıştığını belirten halı yıkama merkezi sahibi Mehmet Ercan Atmalı, "Kendisiyle tanıştığımızda bize bir dernek kurduklarını ve bu derneğe üye olmamızı istedi. O dönemde sokağa çıkma yasakları olduğu için dışarı çıkamıyorduk. Kendisi, 200 TL karşılığında Valilik onaylı izin belgesi çıkaracaklarını vadetti. Biz de kendisine inanarak bu parayı verdik. Kendisi paraları alıp herhangi bir işlem yapmadı. Ancak daha sonra derneğin hayali olduğunu öğrendik" dedi.

Uçak’ın o dönemde birçok kişiyle ortaklık kurmak için girişimde bulunduğunu belirten Atmalı, "Bizlere güven vermediği için ortaklık teklifini kimse kabul etmedi. Sonrasında duyduk ki kendisi psikolog olmuş. Bu duruma çok şaşırdık çünkü böyle işler yapabileceğini düşünmüyorduk. Kendisi sektörümüzün adını kirletti" diye konuştu.