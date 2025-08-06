Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile yarın karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü antrenmana da katılmayan Felix Uduokhai, kadroda yer almadı.

Öte yandan Jean Onana'nın yanı sıra UEFA listesinde olmayan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emrecan Uzunhan da İrlanda kafilesinde bulunmuyor.

İrlanda'ya gidecek kafilede yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham.

St. Patrick's-Beşiktaş müsabakası, Dublin kentindeki Tallaght Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.