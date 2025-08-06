KCK lideri Karasu'dan Bahçeli'ye "Umut Hakkı" hatırlatması

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "umut hakkı" sözlerinin gereğini yerine getirmesi gerektiğini vurgularken, TBMM'deki yeni komisyonun sadece silah bırakanlarla sınırlı kalmayıp Kürt sorununu ve demokratikleşmeyi de ele alması gerektiğini belirtti.

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KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği "umut hakkı" söyleminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Karasu, ANF'ye yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni sürece ilişkin kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dair de değerlendirmelerde bulundu.

Karasu, Türkiye'nin "umut hakkı" konusunda henüz bir adım atmadığını belirterek, Bahçeli'nin Meclis konuşmalarını hatırlattı:

"Devlet Bahçeli açıkça şunu söyledi: 'Örgütünü feshetsin, silahlı mücadele eden vazgeçsin, Umut Hakkı pratikleşsin' dedi. Hatta 'Gelsin, Meclis'te konuşsun' dedi. Meclis'te konuşmasına cesaret edemediler. Yoksa Önderlik, PKK’nin feshedilmesinin, silahlı mücadelenin durdurulmasının nedenlerini ve neden yapıldığını daha doğru izah ederek kamuoyuna anlatabilirdi. Bunu yapmadılar ama Devlet Bahçeli, 'Umut hakkı devreye girer' dedi. O zaman Devlet Bahçeli’nin sözünün üzerinde durması gerekiyor. Yani herkesten önce Devlet Bahçeli'nin bu konu üzerinde durarak umut hakkının pratikleşmesini, gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor. Bu sadece Devlet Bahçeli'nin verdiği bir söz değildir. Devlet Bahçeli o açıklamayı Erdoğan'la anlaşarak yaptı."

Meclis'te kurulan komisyonun 2-3 ayla sınırlı tutulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Karasu, şunları kaydetti:

"2-3 ayda ne çözecek? Kürt sorunu var, Türkiye'nin demokratikleşme sorunu var. Komisyon bunlarla ilgili olmayacaksa ne anlamı olacak? ‘Bu komisyon sadece silahını bırakıp geleceklerin durumuyla uğraşacak, onunla ilgili bir adım atacak olursa, o zaman bu yanlış, bu eksiktir. Bu mevcut sürecin ihtiyacını karşılamaz. Deniliyor ya, bu süreç nasıl başladı? Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için... İçeride ve dışarıda Türkiye'nin güvenliğini riske edecek gelişmeler var. Bunların önüne geçmek için böyle bir süreç başlatıldıysa, o zaman demek ki sadece silahların bırakılması, silahları bırakanların durumlarının ne olacağının tartışılacağı bir komisyon olamaz. Bu komisyonu bununla sınırlamak, gerçekten süreci sabote etmek olur."



Karasu, "siyasi anlayışın değişmesi" gerektiğini vurgulayarak, iktidarın Suriye'deki Kürtlere yönelik yaklaşımını eleştirdi:

"Türkiye'de bir süreç var. Önder Apo buna, 'Barış ve Demokrasi Toplum Süreci', 'Türkiye'nin demokratikleşmesi' dedi. Bunun için de bir zihniyet değişimi, bir siyasi anlayış değişimi gerekiyor. Şu açıktır: Düne kadar 'DEM Parti kapatılsın', 'Anayasa kapatılsın', 'Kürtlerle ilgili her türlü uygulama yapılsın' diyen Devlet Bahçeli eğer bir adım atıyorsa, Türk-Kürt kardeşliğinden söz ediyorsa, gerçekten bu böyle bir süreçse, o zaman siyasi anlayışın değişmesi gerekir. Bir yıl önceki anlayışla hareket edilmemesi gerekir. Bir yıl önceki anlayışla Rojava'ya, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yaklaşılmaması gerekiyor. Bu yönüyle Suriye'deki, Kuzey ve Doğu Suriye'deki, Rojava'daki Kürtlere yaklaşımın doğru olması lazım. Böyle tehditvari olmaması lazım. Hatta Kürtlerin Suriye'de özgürlüklerine kavuşması için destek sunmaları gerekiyor."