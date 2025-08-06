Korkmaz’dan çeyiz setlerinde kampanya 5 taksit fırsatı

Evlilik hazırlıkları yapan çiftlerin en heyecanlı süreci olan çeyiz alışverişi, Korkmaz ile kolaylaşıyor. Korkmaz, çeyiz hazırlığı yapanlara özel bir kampanya başlattı. Ağustos ayı boyunca geçerli olacak bu kampanya kapsamında, 5 ayrı çeyiz paketi peşin fiyatına 5 taksit avantajıyla sunuluyor

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Korkmaz’ın her biri özenle hazırlanan çeyiz setleri; yemek takımlarından kahvaltı setlerine, çatal-kaşık-bıçak takımlarından tencere setlerine ve küçük ev aletlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin tüm ihtiyaçlarını tek pakette buluşturuyor.

“5’i bir yerde” çeyiz kampanyası

Estetik tasarımlar ile fonksiyonelliği bir araya getiren bu setler, mutfakta kullanım kolaylığı sunarken sofralara da zarafet katıyor. Bone 187 parça, Perla 170 parça, Zena 170 parça, Eliza 184 parça, Lidya 171 parça ve Lines 181 parça olmak üzere toplam altı farklı setten oluşan kampanya, peşin fiyatına 5 taksit avantajıyla Ağustos ayı boyunca devam ediyor. Korkmaz, “5’i Bir Yerde” çeyiz kampanyasıyla hem kaliteyi hem de tasarrufu bir arada sunuyor.

Fonksiyonelliği şıklık ile buluşturan seçenekler

Bone 187 Parça Çeyiz Paketi; Cosmica 7 Parça Elektro Set, Bone Collection 60 Parça Yemek Takımı, Kappa Collection 28 Parça Kahvaltı Takımı, Milena 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı ve Perla 8 Parça Tencere Seti’nden oluşuyor.

Perla 170 Parça Çeyiz Paketi Vanilya 7 Parça Elektro Set, Perla Collection 60 Parça Yemek Takımı, Vina Collection 24 Parça Kahvaltı Takımı, Vinka 72 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti ve Linea 7 Parça Gri Tencere Seti ile dikkat çekiyor.

Zena 170 Parça Çeyiz Paketi’nde ise Vanilya 7 Parça Elektro Set, Zena Collection 60 Parça Yemek Takımı, Vina Collection 24 Parça Kahvaltı Takımı, Vinka 72 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti ve Linea 7 Parça Rosegold Tencere Seti yer alıyor.

Ayrıca, Eliza 184 Parça, Lidya 171 Parça ve Lines 181 Parça çeyiz setleri de yeni evlenen çiftler için işlevselliği zarafetle buluşturan kapsamlı çözümler sunuyor. Her biri farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap eden bu paketler, fonksiyonelliği şıklıkla buluşturarak yeni evlerin vazgeçilmez parçaları arasında yerini alıyor.