Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum

ABD Başkanı Trump, Gazze'ye yönelik insani yardıma odaklandığını belirterek, İsrail'in bölgeyi tamamen işgal etme planı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını "Biden'ın savaşı" olarak nitelendirirken, bir sonraki dönem için başkan yardımcısı adayı olarak JD Vance'i işaret etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail işgal planı hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, önceliğinin bölgeye insani yardım ulaştırmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşını "Biden'ın savaşı" olarak nitelendiren Trump, dış politika ve gelecek dönem başkan yardımcısı adaylığı gibi konularda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya'dan enerji satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulama planıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Rus yetkililerle görüşeceğini hatırlatan Trump, bu görüşmenin sonuçlarını beklediğini söyledi. "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim, ancak bu konuda epey bir şey yapacağız" diyen Trump, kararı görüşmenin ardından vereceklerini ifade etti.

Ukrayna savaşını "Joe Biden'ın savaşı" olarak değerlendiren Trump, "Ben bu işten bizi kurtarmak için buradayım" dedi. Son beş ayda beş savaşı sona erdirdiğini öne süren Trump, Rusya-Ukrayna savaşının da altıncı savaş olmasını istediğini belirtti. Eski Başkan Joe Biden'ı ABD'yi dolaylı olarak savaşın içine çekmekle suçlayan Trump, kendisinin başkan olması durumunda böyle bir durumun asla yaşanmayacağını savundu.

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planına destek verip vermediği sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Gazze’deki insanlara yiyecek ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi. Gazze halkının gıda konusunda zor durumda olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin 60 milyon dolarlık yardım gönderdiğini hatırlattı. Bu çabalarına İsrail ve Arap ülkelerinin de destek olacağını umduğunu belirterek, "Benim odaklandığım şey bu. Geri kalanıyla ilgiliyse gerçekten bir şey diyemem. Bu İsrail'e kalmış" ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem adaylığına dair bir soruya yanıt veren Trump, başkan yardımcısı adayı olarak JD Vance'i işaret etti. "Büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o başkan yardımcısı" diyen Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Vance ile bir araya gelebileceğini belirtti. Vance'in "harika bir iş çıkardığını" söyleyen Trump, kendisinin bir sonraki dönemde daha avantajlı olabileceğini de sözlerine ekledi.