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İsrail ordusundan yeni tehdit: "Zeytun Mahallesi'ni boşaltın"

İsrail ordusundan yeni tehdit: "Zeytun Mahallesi'ni boşaltın"

İsrail ordusu, Filistinlilerden Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde birçok bölgeyi boşaltmaları tehdidinde bulundu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'ne ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, Filistinlilerin söz konusu mahalledeki 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun batıda saldırılarını derinleştireceğini kaydeden Adraee, söz konusu bölgelerdeki Filistinlilerin güneydeki Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

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