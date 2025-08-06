Özgür Özel'in isim vererek tehdit ettiği komutan Genelkurmay Başkanı oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, teğmenlerin ihracı nedeniyle tehdit ettiği Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanı olması, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Şubat'ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Özel'in isim vererek hedef aldığı Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanı oldu.

Teğmenlerin ihracı nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu "Günü gelince hesabını sormak üzere not ediyorum!" sözleriyle tehdit ettiği konuşma, YAŞ kararları sonrası sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

"O sözleri nasıl yiyeceksin"

Yazar Osman Diyadin, Özel'in açıklamalarını sosyal medya hesasından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Diyadin, "Ne oldu şimdi Özgür Özel!.. Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığına atandı!.. Bakalım aşağıdaki konuşmandaki o sözleri nasıl yiyeceksin!.. Perhizde işe yaramaz!." ifadelerine yer verdi.

"Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum"

Disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını tehdit eden Özel, o tarihte şunları söylemişti:

"Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.”

Teğmenlerin ihracı CHP'yi kızdırmıştı

Konu, 30 Ağustos 2024 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. Törende, resmi programın sona ermesinin ardından bir grup teğmen, kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmış ve 2016’da kaldırılan “Subay Yemini”ni okumuştu. Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun öncülük ettiği bu eylem, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayın ardından idari ve disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma sonucunda, 5 teğmen (Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç) ile 3 disiplin amiri (Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Öztürk), “emre itaatsizlik” ve “hizmete engel davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. 31 Ocak 2025’te MSB, Kurul’un oy çokluğuyla aldığı kararla bu 8 askeri personelin TSK’dan ihraç edildiğini açıklamıştı.

MSB, ihracın yeminin içeriğiyle değil, “planlı bir disiplinsizlik” ile ilgili olduğunu vurgulamış ve “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le bir sorunu olamaz” diyerek kamuoyunu bilgilendirmişti. Ancak bu karar, muhalefet cephesinde büyük tepkiye yol açmıştı.