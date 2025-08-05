Geçtiğimiz sezon SL Benfica'da forma giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, "Mourinho ile çalışmaktan heyecan duyduğunu" söyledi.

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Bir önceki yıl yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan SL Benfica'ya transfer olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye geri dönüyor.

Bir süredir Portekiz'de olan Fenerbahçe yönetiminin pazarlıklara devam ettiği, oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı son dakika gelişmesi olarak aktarıldı.

Gazeteci Ersin Düzen, X hesabından yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Transferin ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor ama aldığım bilgi; Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın."

"Kerem, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisinden, kulübün Benfica’yı ikna etme çabasından çok etkilenmiş ve Fenerbahçeli yöneticilere teşekkür ederek, “Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek istiyorum” demiş."

Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon SL Benfica formasıyla 47 maça çıkarken 15 gol atıp 10 asist yapmıştı.