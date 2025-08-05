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İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı

İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin yeni sosyal medya mecrası NEXT Sosyal’e katıldı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tarafından NeXT Sosyal platformunda yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri Next Sosyal; başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor.

Next Sosyal; sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.

Geleceği inşa ederken; bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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