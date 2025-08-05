Beşir Atalay bile o kadar umursamadı! Bülent Arınç isim işine kızdı Erdoğan'a...

Kurucusu olduğu Kırıkkale Üniversitesi kampüsünden ismi silinen eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AKP içinde tartışmalara neden olurken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da karara yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Bülent Arınç, Atalay'ın isminin Kırklareli Üniversitesi'ne verilmesini istedi. Arınç bunun içinde Erdoğan'a çağrı yaptı.

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Beşir Atalay'ın isminin Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde yer alan isminin kaldırılması gündem oldu. Beşir Atalay, 2017’de isminin bilgisi dışında kampüse verildiğini açıklarken, o zaman da bir talebi olmadığını belirterek, "Herkes istediğini yapsın" dedi. Beşir Atalay, adının silinmesini umursamazken AK Partili Bülent Arınç büyük tepki gösterdi. Arınç yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Siyasi art niyetli saygısız"

-"Ankara Hukuk Fakültesi'nde başlayan dostluğumuzdan bugüne, Prof. Dr. Beşir Atalay'la tam 58 yıldır aynı davanın yol arkadaşlığı içindeyiz. O, bu ülkenin en vefalı ve hizmet ehli devlet adamlarından biridir. 1992'de Kırıkkale Üniversitesi'nin kurucu rektörü oldu. 28 Şubat sürecinde haksız yere görevden alındı. Buna rağmen devletine küsmeden hizmet etmeye devam etti.

-AK Parti'nin kuruluşunda fikri ve fiili katkısı en yüksek isimlerden biridir. 13 yıl boyunca milletvekilliği yaptı.

-Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Türkiye'nin demokratikleşme sürecine verdiği katkıları "Sessiz Devrim" adlı kitabında toplamıştır. Bu bile onun ne denli derinlikli bir entelektüel olduğunu gösterir.

Bütün bu hizmetlerine mütevazı bir karşılık olarak, Kırıkkale Üniversitesi'nde bir kampüse adı verilmişti. Ancak hiçbir makul gerekçe olmadan, üniversite yönetimi bu ismi kaldırdı. Yerleşkeye "Şehitler" ismi verildi.

-Oysa Beşir Atalay, şehitlerimize her zaman en büyük saygıyı göstermiş bir isimdir. Bu karar, ne samimi ne de iyi niyetlidir. Aksine, takiye kokan, siyasi art niyet taşıyan ve saygısız bir uygulamadır.

Yanlış ve onur kırıcı bir karar, Erdoğan düzeltsin

-Kendisiyle görüştüm. Rektör'ün bu tutumu hakkında önceden bilgisi olmadığını ve üzüntü duyduğunu ifade etti. YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve Ankara'dan üst düzey yetkililer de kendisini arayarak konudan bihaber olduklarını iletmişler. Şehit aileleri de Sayın Atalay'ı ziyaret ederek kararla ilgilerinin olmadığını, kendisine duydukları sevgiyi bizzat ifade etmişler. Bu süreçte Adalet Eski Bakanımız Abdülhamit Gül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'ın vefa dolu açıklamalarını takdirle karşıladım.

-Bu yanlış ve onur kırıcı kararın ivedilikle düzeltilmesi şarttır. Bunu yapabilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Rektörü atayan da, bu kararı geri alabilecek olan da kendisidir. Kendisinin, birlikte uzun yıllar çalıştığı Sayın Atalay'a vefa göstereceğinden hiç şüphem yok.

-Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim: Sadece bir kampüse değil, doğrudan üniversitenin tamamına isminin verilmesi yerinde olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi artık "Kırıkkale Beşir Atalay Üniversitesi" olmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan saygılarımızla arzumuz budur.