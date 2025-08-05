Selçuk Alagöz yaşamını yitirdi! Eşi ve çocukları kimdir?
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Selçuk Alagöz hayatını kaybetti. Unutulmaz birçok şarkıya imza atan şarkıcı yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Selçuk Alagöz'ün evli ve bir çocuk babasıydı. Eşinin ismi Birsen Alagöz kızı ise Banu Alagöz...
Kaleden İndir Beni, Bahçelere Geldi Bahar, Edremit Van'a Bakar, Malabadi Köprüsü ve Deliyim Seviyorum şarkılarıyla tanınan pop müziğin duayen ismi Selçuk Alagöz yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmış, 8 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı.
KIZI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Acı haberi veren Banu Alagöz, 'Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.' ifadelerini kullandı.
SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?
23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında) ve 6 toplama albüme eser veren usta sanatçı Selçuk Alagöz yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye yatırılmıştı.
Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Almanca eğitimi aldığı Alman Lisesi'ni takiben İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirmiş ve turizm işletme master'ı yapmıştır. Müzik kariyerine 1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında birinci olarak başlamış ve adını duyurmuştur. 1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile birlikte Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Müzikal kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almış, Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu'nda yer almış ve POPSAV ile MÜYORBİR başkanlıkları yapmıştır. Ayrıca sigarayla savaşanlar derneğinin kurucusu olarak da tanınmaktadır.
SELÇUK ALAGÖZ KARİYERİ
Selçuk Alagöz, müzik kariyerinde 23 adet 45'lik, 7 albüm ve 6 toplama albüme imza atmıştır. 1979 yılından itibaren kardeşleriyle birlikte turistik showlar yaparak, 80 dilde şarkılar seslendirmiştir. Alagöz, müziğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, aynı zamanda dört altın plak ödülüne sahip olmuştur. "Kemerin Naftaları", "Kaleden İndir Beni" ve "Bahçelere Geldi Bahar" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, yıllar içinde Türk müzik tarihine önemli eserler kazandırmıştır. 2010 yılında Altın Kelebek Özel Ödülü’nü almış, bu ödül onun müzik dünyasında önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.
EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?
Selçuk Alagöz’ün eşi olan Birsen Alagöz çifti 1971 yılında evlenmişlerdir. İkilinin Sencer ve Banu adında çocukları vardır.