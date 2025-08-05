Selçuk Alagöz yaşamını yitirdi! Eşi ve çocukları kimdir?

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında) ve 6 toplama albüme eser veren usta sanatçı Selçuk Alagöz yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye yatırılmıştı.

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Almanca eğitimi aldığı Alman Lisesi'ni takiben İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirmiş ve turizm işletme master'ı yapmıştır. Müzik kariyerine 1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında birinci olarak başlamış ve adını duyurmuştur. 1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile birlikte Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Müzikal kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almış, Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu'nda yer almış ve POPSAV ile MÜYORBİR başkanlıkları yapmıştır. Ayrıca sigarayla savaşanlar derneğinin kurucusu olarak da tanınmaktadır.