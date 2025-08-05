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Bilim insanları açıkladı: Bugün en kısa günlerden biri olabilir! Peki nasıl?

Bilim insanları açıkladı: Bugün en kısa günlerden biri olabilir! Peki nasıl?

Space.com'un haberine göre, bilim insanları 5 Ağustos'un güneş ile ölçülen 86 bin 400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını hesapladı.

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Bilim insanlarının hesaplamalarına göre bugünün, kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabileceği bildirildi.

Bilim insanları bu saniye farkının nedenini henüz ortaya çıkaramazken, bugünün yani 5 Ağustos Salı gününün, hem 2025 yılında hem de 1973'ten bu yana kaydedilen en kısa günlerden biri olması öngörülüyor.

Bu yıl 1,23 milisaniye ile 9 Temmuz, 1,36 milisaniye ile de 22 Temmuz ortalamadan daha kısa olarak kayıtlara geçmişti.

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Her ne kadar bugün yaşanan bu fark hissedilmeyecek seviyede olsa da Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde bu sürenin 2029 ve sonrasında 1 saniye ve üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

Şimdiye kadarki en kısa gün rekoru ise normal bir günden 1,66 milisaniye daha kısa olan 5 Temmuz 2024 Cuma günü kayıtlara geçti.

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