Üniversiteden adının silinmesi çok konuşuldu! Beşir Atalay sessizliğini bozdu

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ismi kurucusu olduğu Kırıkkale Üniversitesi kampüsünden silindi. "Beşir Atalay Kampüsü" ismi "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirildi. Atalay isminin silinmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Abone ol

AK Parti'nin kurucularından olan ve 2007-2011 döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yapan Beşir Atalay'ın ismi Kırıkkale'deki üniversite kampüsünden silinirken "Beşir Atalay Kampüsü" ismi "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirildi.

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay yaşanan gelişme sonrası sessizliğini bozdu. Sözcü'ye konuşan Atalay "Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

"Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım"

Atalay isminin silinmesi konusunda AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı ile bir temasının da olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım, niyetim de yok. Basına da öyle fazla açıklama yapan biri de değilim."