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ABD'den kritik vize kararı! 'Teminat' süreci geliyor

ABD'den kritik vize kararı! 'Teminat' süreci geliyor

ABD'den vize almak isteyenleri üzecek haber geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, iş ve turist vize başvurusunda bulunan kişilerden 15 bin dolar 'teminat' talep etmeye başlayacak. Yeni uygulamanın ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yapılabilmesi açısından gerçekleştirileceği ifade edildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getirecek.

 'Teminat' süreci geliyor

Salı günü yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği yarın açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak.

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