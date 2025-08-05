Komisyonda isim tartışması Savcı Sayan'dan CHP'ye tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yarın TBMM’de yarın toplanacak olan komisyonun ilk toplantı öncesinde üyeler bir araya geldi isim konusunda anlaşmaya varılamadı. Savcı Sayan, CHP'nin tavrına tepki gösterdi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yarın TBMM’de yarın toplanacak olan komisyonun ilk toplantısı öncesinde koordinatör komisyon üyeleri ile makamında bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya katıldı. İlk toplantı öncesinde komisyonun işleyişi, ismi ve partilerin komisyona bakış açılarının tartışıldığı görüşme, saat 14.00’te başladı ve 2 saat sürdü.

Toplantıda komisyonun karar yeter sayısının ne olacağı tartışılırken CHP dışındaki partilerin 5’te üç oranını kabul ettiği ancak CHP’nin karar yeter sayısı için 3’te iki oranında ısrar ettiği öğrenildi.

"Mutlaka olmalıdır"

MHP, komisyonun ismi konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” ismini önerdi. Ayrıca CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bugün Kurtulmuş ile yapılan görüşmeden önce TBMM’de düzenlediği basın toplantısında isim önerilerini “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" olarak duyurarak ''Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır'' ifadelerini kullanmıştı.

Savcı Sayan'dan CHP'ye tepki

CHP'nin komisyondaki tavrını eski Ağrı Belediyesi eski başkanı Savcı Sayan eleştirdi. Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

“Adam eşeğini yemeye niyetlenmiş, ‘kulağı tavşan kulağına benziyor’ demiş. “Komisyonun ismini bile çözemeyenler, Türkiye’yi mi çözecekmiş? Tey lolo!”" ifadelerine yer verdi.