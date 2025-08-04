BIST 10.853
DOLAR 40,69
EURO 47,12
ALTIN 4.413,85
HABER /  SPOR

Kayserispor Beşiktaş’ın erteleme talebini reddetti

Kayserispor Beşiktaş’ın erteleme talebini reddetti

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. UEFA Konferans Ligi nedeniyle maçın ertelenmesini talep eden Beşiktaş’a Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yoğun gurbetçi ilgisini gerekçe göstererek talebi kabul etmediklerini açıkladı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Beşiktaş'ın başvurusu üzerine Kayserispor cephesinden açıklama geldi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ'IN ERTELEME TALEBİNİ KABUL ETMİYORUZ"

“Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa’da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Fenerbahçe'den ayrılan Zacj'ın yeni takımı resmen açıklandı
Fenerbahçe'den ayrılan Zacj'ın yeni takımı resmen açıklandı
Gazze’deki Sivil Savunma: Araçların yüzde 60'ı hizmet dışı, insani felaket yaşanıyor
Gazze’deki Sivil Savunma: Araçların yüzde 60'ı hizmet dışı, insani felaket yaşanıyor
İzmir'de 7 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir'de 7 saat su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatini kabul etti
Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Gümüşhane'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Gümüşhane'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Meteoroloji’den sağanak ve sıcak hava uyarısı
Meteoroloji’den sağanak ve sıcak hava uyarısı
Şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi
Şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma ve ehliyet operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma ve ehliyet operasyonunda 37 tutuklama
Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi
Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi
ABD, vize için 15 bin dolara kadar teminat şartı getiriyor
ABD, vize için 15 bin dolara kadar teminat şartı getiriyor