Kayserispor Beşiktaş’ın erteleme talebini reddetti

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. UEFA Konferans Ligi nedeniyle maçın ertelenmesini talep eden Beşiktaş’a Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yoğun gurbetçi ilgisini gerekçe göstererek talebi kabul etmediklerini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Beşiktaş'ın başvurusu üzerine Kayserispor cephesinden açıklama geldi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ'IN ERTELEME TALEBİNİ KABUL ETMİYORUZ"

“Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa’da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor."