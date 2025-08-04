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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatini kabul etti

İsmailağa Cemaati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile geçtiğimiz saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin yeni bir gelişme kayda geçti. 

Edinilen bilgilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati'nden bir heyeti İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Ziyaretin ardından İsmailağa Cemaati’ne ait resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 

Açıklamada, tarikatın yeni ruhani lideri Fikri Efendi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği bildirildi. 

GÖRÜŞMEYE EŞLİK EDEN İSİMLER

Ayrıca açıklamada, Fikri Efendi’ye Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hasan Efendi'nin aile mensuplarının da eşlik ettiği ifade edildi. 

Söz konusu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin mahdûmlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiler.

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