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HABER /  DÜNYA

Putin ile Netanyahu arasında kritik görüşme

Putin ile Netanyahu arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Suriye ve İran dahil Orta Doğu'daki durum ele alınmıştı.

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