BIST 10.853
DOLAR 40,67
EURO 47,11
ALTIN 4.410,53
HABER /  SPOR

Galatasaray'da bir ayrılık daha! La Liga'ya gidiyor...

Galatasaray'da bir ayrılık daha! La Liga'ya gidiyor...

Galatasaray’da Dries Mertens ve Fernando Muslera’nın da aralarında bulunduğu birçok ayrılığın ardından bir ismin daha takımdan ayrılması gündemde.

Abone ol

Yaz transfer dönemine Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel bir şekilde giriş yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Mathias Ross ve Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanabilir.

ESPANYOL'A ÇOK YAKIN

İspanya'dan AS'ın haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer olmaya çok yakın... 

Haberin devamında milli futbolcunun satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibine kiralanacağı ifade edildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY EKLENDİ

Espanyol'un Galatasaray'a teklifini sunduğu ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi eklediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Lazio ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Kutlu için bu durumun transferin gerçekleşmesi için önemli bir hareket olduğuna dikkat çekildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli’nde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli’nde çıkan yangın söndürüldü
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni gelişme!
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni gelişme!
Fenerbahçe Beko, Brandon Boston'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, Brandon Boston'ı kadrosuna kattı
MHP lideri Bahçeli: Küresel kumpas sökülüp atıldı
MHP lideri Bahçeli: Küresel kumpas sökülüp atıldı
Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti
Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti
Alanyaspor'da 4 transfer için imza töreni
Alanyaspor'da 4 transfer için imza töreni
E devlet Web Tapu üzerinden tapunuzu kilitleyin evinizi sizden habersiz satabilirler
E devlet Web Tapu üzerinden tapunuzu kilitleyin evinizi sizden habersiz satabilirler
İstanbul için beklenen açıklama geldi! Çok kuvvetli geliyor...
İstanbul için beklenen açıklama geldi! Çok kuvvetli geliyor...
Bakanlık Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi
Bakanlık Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi
ChatGPT ispiyoncu çıktı sakın içinizi dökmeyin herşeyi dünya aleme duyuruyor
ChatGPT ispiyoncu çıktı sakın içinizi dökmeyin herşeyi dünya aleme duyuruyor
Suudi Arabistan'ın para makinası tam 800 milyar dolar kaybetti
Suudi Arabistan'ın para makinası tam 800 milyar dolar kaybetti
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu