Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti

Son iki haftadır sabit kalan yumurta fiyatları, talep düşüşüyle birlikte düşüşe geçti. Kayseri'de yumurta fiyatları cinsine göre 20 kuruştan 70 kuruşa kadar gerilerken, en sert düşüş kılavuz yumurtada yaşandı.

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Son iki haftadır sabit seyreden yumurta fiyatları, talepteki azalmanın etkisiyle 20 ila 70 kuruş arasında geriledi. Özellikle kılavuz yumurta fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti.

Ekonomim'in haberine göre, geçtiğimiz ay ihracatın serbest bırakılmasının ardından hızla yükselen kılavuz yumurta fiyatı, bu kez aynı hızla düşüş yaşadı. Kayseri'de toptan yumurta fiyatları, cinsine göre farklı oranlarda gerileme gösterdi: