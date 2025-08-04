BIST 10.858
DOLAR 40,68
EURO 47,12
ALTIN 4.418,15
HABER /  GÜNCEL

Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti

Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti

Son iki haftadır sabit kalan yumurta fiyatları, talep düşüşüyle birlikte düşüşe geçti. Kayseri'de yumurta fiyatları cinsine göre 20 kuruştan 70 kuruşa kadar gerilerken, en sert düşüş kılavuz yumurtada yaşandı.

Abone ol

Son iki haftadır sabit seyreden yumurta fiyatları, talepteki azalmanın etkisiyle 20 ila 70 kuruş arasında geriledi. Özellikle kılavuz yumurta fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti.

Ekonomim'in haberine göre, geçtiğimiz ay ihracatın serbest bırakılmasının ardından hızla yükselen kılavuz yumurta fiyatı, bu kez aynı hızla düşüş yaşadı. Kayseri'de toptan yumurta fiyatları, cinsine göre farklı oranlarda gerileme gösterdi:

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor'da 4 transfer için imza töreni
Alanyaspor'da 4 transfer için imza töreni
E devlet Web Tapu üzerinden tapunuzu kilitleyin evinizi sizden habersiz satabilirler
E devlet Web Tapu üzerinden tapunuzu kilitleyin evinizi sizden habersiz satabilirler
İstanbul için beklenen açıklama geldi! Çok kuvvetli geliyor...
İstanbul için beklenen açıklama geldi! Çok kuvvetli geliyor...
Bakanlık Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi
Bakanlık Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi
ChatGPT ispiyoncu çıktı sakın içinizi dökmeyin herşeyi dünya aleme duyuruyor
ChatGPT ispiyoncu çıktı sakın içinizi dökmeyin herşeyi dünya aleme duyuruyor
Suudi Arabistan'ın para makinası tam 800 milyar dolar kaybetti
Suudi Arabistan'ın para makinası tam 800 milyar dolar kaybetti
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Kırklareli'nde yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı
Kırklareli'nde yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı
Marmaray'da skandal anlar! Saçlarını koklamaya çalıştı ve...
Marmaray'da skandal anlar! Saçlarını koklamaya çalıştı ve...
2026 asgari ücreti ne kadar olacak daha önce nokta atışı bilen uzman açıkladı
2026 asgari ücreti ne kadar olacak daha önce nokta atışı bilen uzman açıkladı
Rusya Trump'a sınırı çizdi! 'Herkes söylemlerinde dikkatli olsun'
Rusya Trump'a sınırı çizdi! 'Herkes söylemlerinde dikkatli olsun'
Erdoğan: LGS tercih sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum
Erdoğan: LGS tercih sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum