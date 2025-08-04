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2026 asgari ücreti ne kadar olacak daha önce nokta atışı bilen uzman açıkladı

2026 asgari ücreti ne kadar olacak daha önce nokta atışı bilen uzman açıkladı

Ağustos ayında ara zam umutlarının suya düştüğü asgari ücrette gözler 2026 yılına çevrildi. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon etkin rol oynayacak. Peki 2026 asgari ücreti ne kadar olur? Daha önce rakamı nokta atışı bilen SGK uzmanı 2026 yılı asgari ücreti için tahminini açıkladı.

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2025 yılının başında 22 bin 104 TL maaşla yaşamaya devam eden asgari ücretliler, 2026’da yapılacak zammı merakla bekliyor. Memur ve emekliler temmuzda ara zam alırken, asgari ücretliler bu zamdan yararlanamadı. Ancak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ocak 2026 için yaptığı tahminde dikkat çeken bir oran açıkladı.

2026 asgari ücreti ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026’da asgari ücrete yapılacak zammı Sözcü TV yayınında tahmin etti. Asgari ücretlilerin yüksek zam beklentisine girmemesini söyleyen Özgür Erdursun, 2026 yılında asgari ücretindeki artış oranının en iyi ihtimalle yüzde 20 civarında olacağı kanaatinde. 

Yaklaşık 4 bin TL artış

Asgari ücret yüzde 20 zamlandığı taktirde 2026 yılında 22 bin 104 liradan 26 bin 524 TL’ye çıkmış olacak. Erdursun, bunun sabit gelirli vatandaşlar için yeterli bir artış olmayacağını vurguladı. Kiraların ve diğer harcamaların artmaya devam edeceğini belirten uzman, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde kalacağını söyledi.

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