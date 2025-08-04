İstanbul'da trafiği bitirecek proje: Kimler öncelikli olacak?

TOPLU ULAŞIMA ÖNCELİK

Projenin detaylarına ilişkin AA muhabirine konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu planın 5-6 sene önce yapılması için gerekli altyapının olduğunu, çünkü otobüs öncelikli yollar için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde çalışmaların yapıldığını ve UKOME kararlarının alındığını söyledi.