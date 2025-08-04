İstanbul'da trafiği bitirecek proje: Kimler öncelikli olacak?
Megakent İstanbul'da trafik her geçen gün artarken, vatandaşların toplu ulaşımı kullanma oranlarını artırmak üzere yeni bir proje hazırlandı. Kentte toplu ulaşımı hızlandıracak 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol planlandı. İşte detaylar...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'da toplu ulaşımı hızlandırmak amacıyla planlanan "otobüs öncelikli yol" uygulamasının gerekli analizlerin ve planlamanın yapılmasının ardından kentin her yerinde uygulanabileceğini söyledi.
Lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresinin azaltılması ve yolculuk kalitesinin artırılması amaçlanan projede 80 kilometrelik güzergah belirlenirken, ilk pilot uygulamanın bu yıl hayata geçirilmesi hedefleniyor.
TOPLU ULAŞIMA ÖNCELİK
Projenin detaylarına ilişkin AA muhabirine konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu planın 5-6 sene önce yapılması için gerekli altyapının olduğunu, çünkü otobüs öncelikli yollar için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde çalışmaların yapıldığını ve UKOME kararlarının alındığını söyledi.
İstanbul'da her geçen gün trafiğin kötüye gittiğini belirten Ilıcalı, okullar tatil olmasına rağmen yoğunluğu hissettiklerini, okullar açıldığı zaman trafiğin durma noktasına geleceğini, ticari hızın 10 kilometre/saatin altına düştüğünü ve yaya hızının 5 kilometre/saat olduğunu dile getirdi.