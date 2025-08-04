Aydın'da yaşandı! Sürücü kimlik soran polisin kolunu ısırdı, gözaltına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polise mukavemet gösterip kolunu ısıran kişi gözaltına alındı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir kara yolunda Atatürk Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında ekipler, uygulama noktasında yakın bir mesafede duran otomobilden şüphelenerek aracın yanına gitti. Polis, sürücü M.D.C.Ş'nin kimliğini kontrol etmek istedi.
Kimliğini vermek istemeyen sürücü ile polis arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.D.C.Ş, görevli polis memuruna mukavemet göstererek kolunu ısırdı.
Olay yerine takviye ekip sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.