BIST 10.849
DOLAR 40,68
EURO 47,08
ALTIN 4.405,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da yaşandı! Sürücü kimlik soran polisin kolunu ısırdı, gözaltına alındı

Aydın'da yaşandı! Sürücü kimlik soran polisin kolunu ısırdı, gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polise mukavemet gösterip kolunu ısıran kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir kara yolunda Atatürk Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekipler, uygulama noktasında yakın bir mesafede duran otomobilden şüphelenerek aracın yanına gitti. Polis, sürücü M.D.C.Ş'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Kimliğini vermek istemeyen sürücü ile polis arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.D.C.Ş, görevli polis memuruna mukavemet göstererek kolunu ısırdı.

Olay yerine takviye ekip sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kibar Holding 12. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Kibar Holding 12. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi
Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi
İsrailli 550 isimden Trump'a Netanyahu mektubu
İsrailli 550 isimden Trump'a Netanyahu mektubu
Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Evin içerisinde yakalanan fare tam 55 santimetre uzunluğunda...
Evin içerisinde yakalanan fare tam 55 santimetre uzunluğunda...
Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü
Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Uçaklarda powerbank yasaklanıyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama
Uçaklarda powerbank yasaklanıyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama
BakanlıK harekete geçti! Para transferinde yeni dönem
BakanlıK harekete geçti! Para transferinde yeni dönem
Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler
Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler
Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu'na 'akıllı ol' deyip saydırdı: Pavyon kabadayısı kılıklı...
Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu'na 'akıllı ol' deyip saydırdı: Pavyon kabadayısı kılıklı...