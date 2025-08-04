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Uçaklarda powerbank yasaklanıyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama

Uçaklarda powerbank yasaklanıyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama

Bir uçak powerbank krizi sebebiyle geri dönmüştü. Kore'de ise uçakta powerbank kaynaklı yangın çıkmıştı. Türkiye'de ucaklarda powerbankler yasaklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

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Uçaklarda powerbanklerin yasaklanması gündemde. Ulaştırma bakanlığı bu yönde 'tavsiye' de bulundu. Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamayla bilgi verdi. Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, powerbank kaynaklı bir sorun nedeniyle İstanbul'a döndüğünü anımsattı.

Uçak bu yüzden geri döndü
Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayollarına ait uçakta yer alan bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını aktaran Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı

Bakan Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:

-Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor.

-Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor. 

-Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti.
-Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk."
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