1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Günay Teyze bakın ne kadar kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Günay Teyze, herkesin sempatisini kazandı. Torunu sayesinde Instagramda meşhur olan Günay Teyze, Oktay Kaynarca'yı da şaşkına çevirdi. Ege şivesiyle herkesi mest eden Günay Teyze bakın yarışmadan ne kadar kazandı.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümüne 74 yaşındaki Günay Karataş damgasını vurdu. Muğla'da yaşayan ve sosyal medyada "Günay Teyze" olarak tanınan Karataş, büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.
Instagram'da yarışmaya katıldığı dönemde 102 bin takipçisi olan Günay Teyze, programın ardından büyük bir etkileşim yakaladı. Takipçi sayısı kısa sürede 175 bine ulaşırken Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından kazanacağı meblağ da merak konusuydu.
Oktay Kaynarca'yı enerjisi ve tatlı şivesiyle mest eden Günay Teyze, yarışmada 500 bin liralık soruyu açtırdı. Soruyu joker kullamdana yanıtlayan Günay Teyze, sunucuyu da şaşırttı.
500 BİN LİRALIK SORU
Günay Teyze'nin önüne gelen 500 bin liralık soru 'Osmanlı'da Ramazan ayında kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardır?" şeklinde oldu. Günay Teyze bu soruya hiç tereddütsüz yanıt verdi ve B şıkkı olan 'Helva sohbetlerini seçti'.