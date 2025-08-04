1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Günay Teyze bakın ne kadar kazandı

500 BİN LİRALIK SORU

Günay Teyze'nin önüne gelen 500 bin liralık soru 'Osmanlı'da Ramazan ayında kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardır?" şeklinde oldu. Günay Teyze bu soruya hiç tereddütsüz yanıt verdi ve B şıkkı olan 'Helva sohbetlerini seçti'.