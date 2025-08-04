Allianz Türkiye'den Chery araç sahiplerine özel kasko çözümü

Allianz Türkiye, Çinli otomotiv üreticisi Chery Türkiye ile stratejik bir iş birliğine imza atarak, Chery araç sahiplerine özel kasko çözümünü hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, dünyanın önde gelen otomotiv firmalarıyla işbirliklerini genişletiyor.

Chery marka araçlar için özel olarak hazırlanan "Allianz Chery Kasko" ferdi kazadan yanmaya, dolu ve yıldırımdan anahtar kaybına kadar pek çok olası riske karşı kapsayıcı teminatlar sunuyor. Allianz Chery Kasko, sigortalı aracın kaza veya arıza sebebiyle yola devam edemeyecek durumda olması halinde en yakın yetkili servise çekilmesine yönelik masrafları da 30 bin lira limit dahilinde karşılıyor.

Allianz Chery Kasko ile Allianz müşterilerinin karşılaşabilecekleri herhangi bir hasar sürecinde, hiçbir bir evrakla uğraşmaya gerek kalmadan, anlaşmalı Chery yetkili servislerinde ve tamamen orijinal parçalar kullanılarak onarım gerçekleştiriliyor ve onarım bedelleri eksiksiz olarak karşılanıyor.

Ürünün teminatları arasında bulunan ikame araç hizmeti, sigortalının ihtiyacına göre 7 gün, 15 gün veya 30 gün süre ile yılda iki kez olacak şekilde poliçeye eklenebiliyor.

Olası bir hasar durumunda hasarsızlık indiriminin korunması için poliçeye Hasarsızlık Koruma teminatı da eklenebiliyor. Ayrıca boya, kaporta veya iç döşemede oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, Mini Onarım Hizmeti kapsamında Allianz'ın anlaşmalı olduğu mini onarım servislerinde ücretsiz olarak karşılanıyor.

Allianz Chery Kasko kapsamında sigortalı aracın kaza veya arıza sebebiyle yola devam edememesi durumunda da çekici masrafları 30 bin lira limit dahilinde karşılanıyor.

Hiç kaza yapılmaması halinde yüzde 30'dan yüzde 65'e varan hasarsızlık indirimi hakkı sağlanıyor

Allianz Chery Kasko, araç sahiplerine poliçe süresince hiç kaza yapılmaması halinde yüzde 30'dan yüzde 65'e varan hasarsızlık indirimi hakkı sağlıyor. Karşı tarafın yüzde 100 kusurlu olduğu kazalarda bozulmayan hasarsızlık indirimi, poliçe dönemi içinde sadece bir defaya mahsus cam kırılması hasarında da devam ediyor.

Belirli meslek gruplarına yönelik indirimlerin de sunulduğu Allianz Chery Kasko'da özel ve tüzel kişiler için de çeşitli sürücü indirimlerinden faydalanılabiliyor. Yeni Allianz Chery Kasko, Allianz Türkiye acentelerinden, Allianz web sitesinden veya tüm Yapı Kredi Bankası şubelerinden kolaylıkla satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery Türkiye ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gökmen, "Allianz Türkiye olarak Kasko ürünümüz özelinde ilk kez Çinli bir otomotiv markasıyla işbirliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Markalı Kasko ürünlerimizi, Chery marka araç kullanıcılarına özel olarak geliştirdiğimiz yeni Allianz Chery Kasko ile genişleterek daha fazla araç kullanıcısına ulaşmayı ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.