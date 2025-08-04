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İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanlara sert tepki!

İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanlara sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli Bakanların fanatik gruplarla birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını şiddetle kınadı. Duran, "Mescid-i Aksa, kırmızı çizgimizdir" dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrailli Bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadığını belirtti. Duran, Mescid-i Aksa'ya yapılan bu eylemi, İsrail'in yürüttüğü "kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşaması" olarak nitelendirdi.

Açıklamasında Mescid-i Aksa baskınını "çirkin bir provokasyon" ve "Aksa'yı işgal girişimi" olarak değerlendiren Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, kırmızı çizgimizdir" sözlerini hatırlattı.

Duran, Kudüs'ün bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası olduğunu, Mescid-i Aksa'nın ise Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirası olduğunu ifade etti. Duran açıklamasını, "Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

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