'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!

Daltonlar suç örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden olan Caner Koçer İspanya'da infaz edildi. Ülkedeki bazı ajanslar olayı 'Türk çetelerinin savaşı' olarak servis etti. Olayın ardından yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti.

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Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Söz konusu olay İspanyol basınında da geniş yer buldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Suikastı kim düzenledi?

Sabah'ın aktardığına göre Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı.

Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."