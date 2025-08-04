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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu

ÖTV artışının ardından sigara gruplarına da zam gelmişti. Sigara tiryakilerini üzecek haber bugün geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Peki en ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu?

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Sigara kullananlara bu sabah kötü bir haber geldi. ÖTV artışının ardından sigara raflarında etikeler değişmişti. Şimdi ise yeni bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigara zammını açıkladı.

10 liralık yeni zam

Buna göre, bu sabah itibarıyla Philip Morris Grubu'na ait sigaralara zamlandı. Geçtiğimiz günlerde BAT ve JTI grubunun zam yapmasının ardından bu kez Philip Morris Grubu fiyatları güncelledi. Yapılan 10 TL’lik zam sonrası gruptaki en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL olurken, en pahalı sigara ise 100 TL’ye yükseldi.

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu - Resim: 0


2. kez zam yapılmıştı

Bir diğer sigara grupları BAT ve JTI de geçtiğimiz günlerde 2. kez zam yapma kararı almış, zammın ardından bu gruplarda yer alan en düşük sigara fiyatı 85 TL’ye, en yüksek fiyat ise 100 TL’ye çıkmıştı.

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