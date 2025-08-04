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İsrailli ünlü yazar 'gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım' dedi duruşunu değiştirdi

İsrailli ünlü yazar 'gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım' dedi duruşunu değiştirdi

Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili uzun süre "soykırım" ifadesini kullanmayan İsrailli ünlü yazar David Grossman, "gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım" diyerek pozisyonunu değiştirdiğini açıkladı.

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Haaretz gazetesi, Grossman'ın, İtalyan gazetesi "la Repubblica"ya verdiği röportajı yayımladı.

Grossman, röportajda, "Yıllarca soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındım ama Gazze'de gördüklerim ve duyduklarımdan sonra sessiz kalamazdım. Ben, İsrail'i soykırım işleyen bir devlet olarak tanımlamaktan her şekilde kaçınmaya çalışan biriyim. Ama şimdi derin bir acı ve kırık bir kalple, bunun Gazze Şeridi'nde gözlerimin önünde gerçekleştiğini söylüyorum." ifadesini kullandı.

David Grossman, "Gazze'deki ölü sayısı karşısında hissettiği 'mide bulantısının' "bazı rakamların Hamas tarafından yayımlandığını bilmesine rağmen hafiflemediğini" dile getirdi.

İsrailli yazar, "İsrail ve açlık kelimelerinin artık birlikte zikredilir olmasının", İsrail tarihi ve uzun zamandır benimsedikleri ahlaki değerler göz önüne alındığında yıkıcı olduğunu kaydetti.

İki devletli çözüme olan inancını sürdürdüğünü ifade eden Grossman, İsrailli bakanların Gazze'yi yeniden işgal edip orada yerleşim yerleri inşa etme çağrılarını eleştirdi ve bu adımın "yıkıcı" olacağını belirtti.

"Biz 2005'de Gazze'den lütuf olsun diye değil orada halkımızı koruyamadığımız için çıktık" diyen Grossman, "İsrail'in lanetinin 1967'de Filistin topraklarının işgaliyle başladığını" savundu.

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