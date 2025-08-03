Türkiye’den Ben-Gvir’in provokasyonuna sert tepki

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bin 251 kişilik grupla Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek dua etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu provokasyonu sert sözlerle kınayarak İsrail’in barış sürecine zarar verdiğini vurguladı.

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İsrail hükümetinin Aşırı Sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı sözde ziyaret ederek baskın düzenleyip dua etti.

Baskının bin 251 kişiden oluşan bir grup ile gerçekleştirildiği ve “Tapınağın Yıkılışı” adı verilen anma gününde başlattığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli siyonist bakan Ben-Gvir'e sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı İsrailli Bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur. İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir. İsrail'in Filistin’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz." denildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir.