Aile hekimlerinden 'verilerin indirilme riski' uyarısı

1 Ağustos’ta zorunlu hale gelen “Aşıla” uygulamasının, kişisel cihazlara indirilme şartı nedeniyle çeşitli sorunlara yol açabileceği belirtildi.

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1 Ağustos 2025 itibarıyla aile hekimliği uygulamasında zorunlu hale getirilen “Aşıla” mobil uygulamasına yönelik tepkiler büyüyor. Aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının kişisel cihazlarına uygulamayı indirme zorunluluğuna karşı Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan açıklama geldi. Sendikanın Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Melike Sizege, uygulamanın bireysel haklara ve veri güvenliğine yönelik riskler taşıdığına dikkat çekti.

KİŞİSEL CİHAZLARA İNDİRME ZORUNLULUĞU ELEŞTİRİLDİ

Uygulamanın kamuya ait olmayan, kişisel mülkiyetteki cihazlara yüklenmesi koşulunu eleştiren Sizege, birimlerde kullanılan iş telefonlarının çoğunun akıllı telefon olmadığına dikkat çekerek, kişisel mülkiyete böyle bir müdahalenin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Bu durum, kişisel mülkiyet hakkına ve çalışanların özel alanına müdahale anlamı taşımaktadır,” ifadelerini kullanan Sizege, uygulamanın aile hekimliği sistemi içerisindeki mevcut işleyişe aykırı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

KVKK RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sizege, “Aşıla” uygulamasıyla birlikte kişisel ve tıbbi verilerin, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği aile hekimliği yazılımları dışında başka bir platforma aktarılmasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. Hekimlerin ve sağlık personelinin hem teknik hem hukuki yükümlülüklerle baş başa bırakıldığını ifade eden Sizege, uygulamanın veri güvenliği bakımından yeterli bir altyapıya sahip olmadığını savundu.

TEKNİK SORUNLAR VE EK İŞ YÜKÜ ENDİŞESİ

Sağlık Bakanlığı’nın SİNA, e-Reçete ve e-Rapor gibi sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıkların her ay tekrarlandığını hatırlatan Sizege, benzer sorunların “Aşıla” uygulamasında da yaşanmasından kaygı duyduklarını söyledi. Ayrıca, hâlâ manuel olarak doldurulan aşı reddi formlarının ebe ve hemşirelere ek iş yükü oluşturduğunu belirtti.