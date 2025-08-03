Şırnak'ta 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerini 9 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan etti. Milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, 4-12 Ağustos tarihleri arasında bu alanlara izinsiz girişler yasaklandı.

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Şırnak Valiliği, bölgedeki milli güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla bir dizi alanda "özel güvenlik bölgesi" ilan etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgeleri, 4 Ağustos'tan 12 Ağustos'a kadar 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Karar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca alındı. Açıklamada, bu bölgelere izinsiz giriş yapılmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu bölgelerin koordinatları Valiliğin internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kararla birlikte, belirlenen tarihler arasında bu bölgelerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.