BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerini 9 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan etti. Milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, 4-12 Ağustos tarihleri arasında bu alanlara izinsiz girişler yasaklandı.

Abone ol

Şırnak Valiliği, bölgedeki milli güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla bir dizi alanda "özel güvenlik bölgesi" ilan etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgeleri, 4 Ağustos'tan 12 Ağustos'a kadar 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Karar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca alındı. Açıklamada, bu bölgelere izinsiz giriş yapılmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu bölgelerin koordinatları Valiliğin internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kararla birlikte, belirlenen tarihler arasında bu bölgelerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Plastik poşet yerine kağıt ve bez çanta satan zincir marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine kağıt ve bez çanta satan zincir marketlere yaptırım
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor, günü belli! İşte konular
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor, günü belli! İşte konular
Hamas silah bırakma şartını açıkladı!
Hamas silah bırakma şartını açıkladı!
Avukatından bomba iddia: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay serbest kalabilir
Avukatından bomba iddia: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay serbest kalabilir
Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak
Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak
Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!
Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan 2 tanker Gazze’ye girmek üzere
Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan 2 tanker Gazze’ye girmek üzere
AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali
AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali
Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Türkiye'de bilinen en büyük vaka! Kendisi de doktorlar da inanamadı: "Şok geçirdim"
Türkiye'de bilinen en büyük vaka! Kendisi de doktorlar da inanamadı: "Şok geçirdim"
İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?
İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?