İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle başlatılan "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasıyla, küçük yatırımcılar artık düşük tutarlarla konut projelerine ortak olabilecek. 4-8 Ağustos tarihleri arasında 7,59 TL sabit fiyatla halka arz edilecek sertifikalar, ilk etapta İstanbul Başakşehir’deki Damla Kent projesi için geçerli olacak. İşte tüm detaylar...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor.

Halka arz 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve halka arz fiyatı 7.59 lira olacak.

21.4 milyar liraya kadar halka arz büyüklüğü oluşacak ve 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilmiş olacak.

Halka arz iskontosu yüzde 24.10 olarak açıklandı ve sabit fiyatla talep toplama gerçekleşecek.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA GEREKİYOR?

1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet sertifika gerekiyor. Parasal karşılığı ise 4 milyon 793 bin 206 lira oluyor.

2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet sertifika gerekirken 6 milyon 552 bin 265 lira fiyat ortaya çıkıyor.

3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika gerekirken toplam fiyatı 10 milyon 511 bin 512 lira oluyor.

4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika gerekirken fiyatı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.

DAMLA KENT PROJESİ'NİN YERİ NEREDE?

Damla Kent Projesi Başakşehir ile Sultangazi arasında kalan şu anda boş olan askeri arsaya yapılacak. Sultangazi'nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu Mahallesi'nin tam karşısında bulunan ve bir süredir zemin etüdü çalışmaları devam eden alanda inşaat süreci başlayacak.

Başakşehir sınırları içinde kalsa da hizmet alımı açısından Sultangazi'ye çok daha yakın olan Damla Kent projesi Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na da yürüme mesafesinde olacak. Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 101 Sokak'ta bulunan üst geçit kullanılarak tramvaya erişilebiliyor ve yürüyerek 15 dakikada Cebeci Tramvay Durağı'na ulaşılıyor. Bu tramvay ile aktarma noktaları kullanılarak İstanbul'un her yerine seyahat edilebiliyor.

YENİ YOLLAR AÇILACAK

Kavşak noktasında olmasından dolayı ilerleyen zamanda projeye yol açılıp, Başakşehir'e kadar uzanacak yeni bir yolun da yapılması bekleniyor. Böylece Sultangazi ile Başakşehir arasındaki süre birkaç dakikaya düşecek.

İÇİNDE GÖLET VAR

Askeri arsanın içinde kaldığı için bilinmeyen bir gölete de sahip olan bölgeye ilerleyen zamanda büyük parkların yapılması da bekleniyor.

HANGİ PARSELLERE YAPILACAK?

Damla Kent Evleri İstanbul Başakşehir Mahmutbey 2396 ada 5 parsel, 2398 ada 1 parsel, 2398 ada 2 parsel, 2399 ada 2 parsel, 2435 ada 2 parsel, 2434 ada 3 parsel, 2434 ada 1 parsele inşa edilecek.

10 SORUDA GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

1- Yeni sistemin amacı nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri karşılayamayan vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir modeli devreye aldı.

"Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen sistem, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor.

Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlıyor. Peşinat ve kredi yükümlülüğü olmadan küçük birikimlerle yatırım yapılabilen sistem, konuta erişimde kolaylık sağlayarak toplumun geniş kesimlerine hitap ediyor.

2- Uygulama nasıl işleyecek?

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen sistemde, vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikalarını bütçelerine uygun şekilde satın alabilecek.

Sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görecek. Alt veya üst limit bulunmadan isteyen herkes bu yatırım modeline katılabilecek.

3- Sertifikalar ne zaman ve nasıl satışa sunulacak?

Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş fiyatla 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama yoluyla halka arz edilecek. 11 Ağustos'tan itibaren ise Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

4- Hangi projeye yatırım yapılacak?

İlk uygulama, İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesiyle başlatılıyor.

Projede toplam 5 bin 325 konut yer alacak. İlk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak.

İnşaat 1 Ekim'de başlayacak ve 4 Şubat 2029'da tamamlanacak.

5- Sertifikalar nasıl değerlendirilecek?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

6- Birden fazla kişi bir konuta ortak olabilir mi?

Sistem, paylı mülkiyet esasına dayalı olarak birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirerek ortak olmasına imkan sağlıyor.

Evin toplam değerine denk gelen sertifika adedi toplandığında, hisse oranlarına göre tapu devri yapılabiliyor. Bu sayede eşler ya da birden fazla yatırımcı birlikte konut sahibi olabiliyor.

7- Yalnızca İstanbul'da yaşayanlar mı başvurabilecek?

Gayrimenkul Sertifikası uygulamasında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan yatırımcılar da yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak sertifika alımına katılabiliyor. Böylece İstanbul'daki projelere ülke genelinden yatırım yapılabiliyor.

8- Her daire aynı fiyatta mı?

Şerefiye farkıyla dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri, konutlara göre farklılık gösterecek.

9- Proje tamamlanmadan önce konutumu seçebilir miyim?

Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

10- Gayrimenkul Sertifikası uygulaması yalnızca bu projeye mi özel?

Damla Kent, sistemin ilk uygulama projesi olarak hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun açıklamalarına göre, modelin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerindeki projelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece sistemin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması planlanıyor.