Eski AK Parti ilçe başkanı traktör kazasında hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.Abone ol
Adana'nın Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Feke ilçesi Maran yolu üzerinde meydana geldi. Ziraat mühendisi Şaban İş’in kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şaban İş’in hayatını kaybettiği belirlendi. İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.