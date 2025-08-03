Kayseri'de yayanın feci ölümü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin çarpmasının ardından bir otomobilin ezdiği yaya yaşamını yitirdi.

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Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yolda hareketsiz şekilde yatan kadını, aynı istikametten gelen M.Y. yönetimindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil ezdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimlik bilgilerine ulaşılamayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonetin çarpması, daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin yolda hareketsiz şekilde yatan kadını ezmesi ve çevredeki vatandaşların panik halleri yer alıyor.