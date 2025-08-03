BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de yayanın feci ölümü!

Kayseri'de yayanın feci ölümü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin çarpmasının ardından bir otomobilin ezdiği yaya yaşamını yitirdi.

Abone ol

Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yolda hareketsiz şekilde yatan kadını, aynı istikametten gelen M.Y. yönetimindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil ezdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimlik bilgilerine ulaşılamayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de yayanın feci ölümü! - Resim: 0

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonetin çarpması, daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin yolda hareketsiz şekilde yatan kadını ezmesi ve çevredeki vatandaşların panik halleri yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'yı sağanak vurdu! Kanalizasyon taştı, evleri su bastı
Ankara'yı sağanak vurdu! Kanalizasyon taştı, evleri su bastı
Uçuşlarda yeni dönem! El bagajındaki o yasak artık kalkıyor
Uçuşlarda yeni dönem! El bagajındaki o yasak artık kalkıyor
Ordu'da kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'da kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bakan Tekin son noktayı koydu! LGS iptal edilecek mi?
Bakan Tekin son noktayı koydu! LGS iptal edilecek mi?
Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu: "Telaşın boşuna değil"
Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu: "Telaşın boşuna değil"
Tansiyon düşmüyor! Açık açık ilan etti! "Teröristleri yok edecek"
Tansiyon düşmüyor! Açık açık ilan etti! "Teröristleri yok edecek"
Hava serinliyor, sağanak yağış geliyor
Hava serinliyor, sağanak yağış geliyor
Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu
Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu
Trabzonspor 58'nci yılında Ahmet Minguzzi'yi anacak!
Trabzonspor 58'nci yılında Ahmet Minguzzi'yi anacak!
Yurtta hava durumu: Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Yurtta hava durumu: Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
ASELSAN, yaptığı "Bozkurt" heykelini sergiledi
ASELSAN, yaptığı "Bozkurt" heykelini sergiledi
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı