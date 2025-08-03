Ordu'da kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 72 yaşındaki Leyla Güler hayatını kaybetti, 39 yaşındaki Şifa Hoşgör ve 12 yaşındaki Ali Eymen Hoşgör yaralandı.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacaömer Mahallesi Ordu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Hoşgör (42) yönetimindeki 34 PR 7865 plakalı otomobil, yolun cep bölümünde park halindeki 19 ADS 388 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Leyla Güler (72), Şifa Hoşgör (39) ve Ali Eymen Hoşgör (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Leyla Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Can Hoşgör ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.