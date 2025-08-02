BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL

ASELSAN, yaptığı "Bozkurt" heykelini sergiledi

ASELSAN, yaptığı "Bozkurt" heykelini sergiledi

Savunma Sanayi üretiminden arta kalan parçaları sanata dönüştüren ASELSAN, yaptığı "Bozkurt" heykelini sergiliyor.

Abone ol

Savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye, değişen savaş paradigmalarına karşı savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle gururlandırmayı sürdürüyor..

Yerli ve milli savunmada son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda da ilgi görmesini sağlıyor..

Son olarak geçtiğimiz günlerde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Çelik Kubbe'ye dahil olan birçok yeni sistemin tanıtımını yapan ASELSAN'dan bir sürpriz hamle geldi.

ASELSAN, Savunma Sanayi üretiminden arta kalan parçaları sanata dönüştürdü.

BOZKURT HEYKELİ

Silah üretiminden arta kalan malzemelerle yapılan "Bozkurt" heykeli sergilendi. 

Milli gücün sembolü olarak sergilenen heykele ilgi yoğun oldu.

ASELSAN, yaptığı "Bozkurt" heykelini sergiledi - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
Denizli'de alt geçitleri su bastı, onlarca araç mahsur kaldı
Denizli'de alt geçitleri su bastı, onlarca araç mahsur kaldı
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldü
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldü
Dursun Özbek, Galatasaray'ın hedefini açıkladı
Dursun Özbek, Galatasaray'ın hedefini açıkladı
Galatasaray'da Osimhen ve Sane imzayı attı
Galatasaray'da Osimhen ve Sane imzayı attı
‘400 akademisyen usulsüz atandı’ iddiasına yalanlama: Açık bir dezenformasyon
‘400 akademisyen usulsüz atandı’ iddiasına yalanlama: Açık bir dezenformasyon
Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçı rakip Lazio
Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçı rakip Lazio
Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı
Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı
Bakan Bolat: Temmuzda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
Bakan Bolat: Temmuzda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz