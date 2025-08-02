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Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı

Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı

Luka Doncic, yeni imzaladığı kontratla 77 genç sporcuya toplam 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

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Los Angeles Lakers, Luka Doncic ile 3 yıl toplam 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 

Luka Doncic, yeni imzaladığı kontratla 77 genç sporcuya toplam 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Sloven basketbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol bana her şeyi verdi, ben de ona geri vermek istiyorum. Gelecek nesle yardımcı olma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım."

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