Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı

Luka Doncic, yeni imzaladığı kontratla 77 genç sporcuya toplam 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.Abone ol
Los Angeles Lakers, Luka Doncic ile 3 yıl toplam 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Luka Doncic, yeni imzaladığı kontratla 77 genç sporcuya toplam 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
Sloven basketbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Basketbol bana her şeyi verdi, ben de ona geri vermek istiyorum. Gelecek nesle yardımcı olma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım."