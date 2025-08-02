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Vietnam'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Afetlerde 8 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

Vietnam'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Afetlerde 8 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucunda 8 kişi öldü, kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Vietnam Haber Ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

30 KÖYE ULAŞIM DURDU

Yolların kapanması nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamazken, birçok köyden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

SULARA KAPILDI

Hang Pu Xi köyünde 14 ev sel sularına kapılarak yerle bir oldu.

Yaşanan afetlerde 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden halen haber alınamıyor. Afetlerde yaralanan birçok kişi de hastanelere sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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