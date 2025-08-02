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İstanbul Festivali 4. kez kapılarını açtı! Jennifer Lopez de sahne alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Festivali 4. kez kapılarını açtı! Jennifer Lopez de sahne alacak

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Festivali başladı. Etkinlik kapsamında bugün Aleyna Tilki ve Edis'in sahne alacağı festivalde, yarın Emre Fel ve Melike Şahin hayranlarıyla buluşacak.

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Focus İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de büyük hayran kitlesi edinen kız grubu "Manifest", Festival Park Yenikapı'da düzenlenen festivalin ilk gecesinde sahne aldı.

Yaklaşık iki saat sahne alan grup "Zamansızdık", "Arıyo", "Snap", "Yaşanacaksa" gibi hit parçalarını seyircinin beğenisine sundu.

Basketbolun efsanevi ismi Shaquille O'Neal, "DJ Diesel" kimliğiyle İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Etkinlik kapsamında bugün Aleyna Tilki ve Edis'in sahne alacağı festivalde, yarın Emre Fel ve Melike Şahin hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li sanatçı Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta performans sergileyeceği festivalde Dedublüman ve Emir Can İğrek 6 Ağustos'ta, Adamlar ve maNga 7 Ağustos'ta, Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman ise 8 Ağustos'ta sahne alacak.

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